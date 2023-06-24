أوسوريو: لم أتواصل مع جوارديولا.. ولاعبو الزمالك أدوا ما عليهم

أبدى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته الشديدة بعد الفوز على فاركو بنتيجة 3-1 في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وتأهل الزمالك إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر لملاقاة المقاولون العرب.

وقال أوسوريو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنا أفضل كثيرا في الشوط الأول والفريق على المستوى البدني كان جيدًا للغاية واللاعبون نفذوا التعليمات بدقة".

وأضاف: "أجرينا بعض التعديلات في الشوط الثاني من أجل تنشيط خط الوسط، وقررت الدفاع بـ مصطفى شلبي كمهاجم وهمي وزيزو وسيد نيمار لعبا على طرفي الملعب".

وأردف: "للأسف هدف أحمد بلحاج لم يتم احتسابه، لكن سيعد بأداء اللاعبين لقد أدوا ما عليهم".

وشدد المدرب الكولومبي على ضرورة أن يمتاز قلبي الدفاع بالسرعة العالية، مشيدًا بمستوى الثنائي حمزة المثلوثي ومصطفى الزناري في المباراة.

وكشف عن أهدافه في الميركاتو الصيفي: "الأولوية بالنسبة لي التعاقد مع قلب دفاع يجيد اللعب بالقدم اليسرى، وكذلك التعاقد مع رأس حربة".

وعن زيارة بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إلى مصر، قال: "هو في عطلة مع عائلته، لم أتواصل معه والأفضل أن يزور الأهرامات بدلاً من متابعة المباريات".