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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بكري لـ "الشاهد": قائد الحرس الجمهوري لم يستجب لمرسي وقال "لن نعتدي على أي متظاهر"

الكاتب الصحفي مصطفى
الكاتب الصحفي مصطفى بكري

أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، أن قائد الحرس الجمهوري لم يستجب لضغوط مرسي وقال (لن نعتدي على أي متظاهر)، في أحداث الاتحادية.

وأضاف خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أن التحريات بدأت من أول يوم واتهم محمد مرسي عددا من الأشخاص أنه يحرضون ويدفعون الأموال، وعندما عرضت القضية على نيابة مصر الجديدة، قام بالإفراج عن المتظاهرين لأن محضر التحريات أكد البراءة من أي اتهام وأنه مواطنين عابرين.

وأكمل: "طلب الإخوان إبعاد مستشاري نيابة مصر الجديدة (إبراهيم صالح ومصطفى خاطر)، إلى منطقة نائية إلى بني سويف، وفي هذه الفترة حصلت استقالت عديدة في النيابة العامة ومنها استقالة المستشار هشام بدوي، وعلي الهواري، ومحمد عبد السلام، والمحامي العام الأول لنيابة الإسكندرية والذي قام بدور كبير وواجه كل العمليات الإرهابية في الإسكندرية.

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

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