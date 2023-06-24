قناة الناس| عصام الروبي: إطعام المساكين أولى من تكرار الحج والعمرة (فيديو)

قال الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن معنى الإتمام في قوله تعالى “وأتموا الحج والعمرة لله” أن المسلم البالغ العاقل القادر على نفقات الحج والعمرة، عليه أدائهما بعيدًا عن الرياء.

وأضاف “الروبي” خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر قناة “الناس”، أن العلماء يقولون بأن الحج يجب مرة واحدة في العمر دون تكرار، وحينما نذهب إلى فقه الأولويات نرى أن أولوية إطعام الفقراء والمساكين وكسوتهم ومد يد العون والمساعدة لهم، أولى من تكرار الحج والعمرة.

وأوضح "الروبي"، أنه عندما سأل الصحابي الجليل الأقرع بن حابس الرسول الكريم قائلاً: “يا رسول الله ماذا عن الحج أكل عام؟.. فسكتَ حتى قالها ثلاثًا، وذلك بعد أن قال الرسول “أيها الناسُ.. قد كتب عليكم الحجُّ فحُجُّوا”، فرد عليه الرسول وقال ”لو قلتُ نعَم، لوجبَتْ ولما استطعتُم".

وأكد “الروبي”، أن الحج لا يكون إلا مرة واحدة ويكون على التراخي وليس على الفور بدليل أن الرسول الكريم عشان الحياة كلها ولم يحج إلا مرة واحدة قبل وفاته بستة أشهر ولم يكرر، لافتًا إلى أن الحج لو كان واجبًا على الفور لعجل به النبي صلى الله عليه وسلم ولعجل به أصحابه من بعده لكنهم لم يفعلوا ذلك.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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