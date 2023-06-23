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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدحت صالح يكشف تفاصيل التعاون مع دار الأوبرا المصرية لإعادة حفلات "الأساتذة"

مدحت صالح
مدحت صالح

مدحت صالح يكشف تفاصيل التعاون مع دار الأوبرا المصرية لإعادة حفلات “الأساتذة”، قائلاً: "كان حلمًا أحلم به منذ فترة طويلة، وبدأت هذا الحلم منذ 2014 عندما قررت أعيد صياغة الأعمال التي أحبها لأساتذتنا من الأجيال السابقة وإعادة صياغتها بشكل أوركسترالي ويتم كتابتها وعمل هارموني لها للخروج من إطار التخت الشرقي".

وأضاف مدحت صالح خلال لقاءه ببرنامج “لايت شو”، المذاع عبر فضائية الحياة، وقد عملت هذه التجربة منذ عام 2014م، ومن ثم توقفت الفكرة، لأنها فكرة مرهقة خاصة وأنني كنت أحمل العبء كله، وهي تحتاج مجهود ضخم جدًا، ولابد أن يكون هناك أحد يدعمك ، لافتًا إلى أن هذه المرة وجدت كل الدعم من كل من طرحت عليه الفكرة، لأن الهدف منها هو الحفاظ على ما تبقى لدينا وتحديثه وتقديمه للناس بشكل متطور. 

وأوضح أن هناك بعض الأغاني الطربية والتراثية لا ينفع بها الأوركسترا، حيث تخضع الفكرة للاختيار.

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