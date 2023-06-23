محلل سوداني لـ"القاهرة الإخبارية": أمريكا انسحبت من المشهد بعد فشلها في نجاح الهدنة

كشف مبارك الفاضل، الكاتب والمحلل السياسي السوداني، عن آخر تطورات الوضاع الميداني في السودان.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة الأمريكية غادرت بعد أن فشلت في تحقيق أي نجاح بعد الهدن التي نظمتها والسبب عدم دراسة واقعية للميدان والواقع الموجود، علي افتراضات غير صحيحة.

وأضاف أن أمريكا رافضة التعامل مع الموقف في إطار غياب الفريق محمد حمدان دقلو مؤسس وقائد الميليشا، حسب معلوماتي أنه توفي وهذه معلوماتي من واقع الموقف علي الأرض.

وأشار إلى أن المجموعة التي مثلت دقلوا في جدة ليس لها كلمة علي المليشيا التي توزعت علي مساكن وأحياء العاصمة القومية، وبالتالي الذي تم الاتفاق عليه في إعلان المبادئ من خروج الميليشيا من المستشفيات والمرافق العامة لم يحدث.

وأكد أن الهدن لن تنجح إلا إذا خرج هؤلاء من الأحياء السكنية، وبالتالي المواطنين أصبحوا ضد الهدن، لأن الهدن أعطت فرصة للميليشيا بان تأتي وتستبيح المزيد من المنازل وتنهب المواطنين.

وأوضح أن مسألة الهدنة استثارت المواطنين على الجيش، فكيف تقبل الهدنة والمواطنين معرضين للأذي من هذه الميليشيا، وكيف نخرج للأسواق، وبالتالي الفشل نتج عن تمنيات أمريكية تمنت أن يكون حميدتي في المشهد.