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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عميد سابق بالأزهر: الدعوة للأضحية بفرخة يخالف القرآن

الدكتور محمد سالم
الدكتور محمد سالم أبوعاصي

أكد الدكتور محمد سالم أبوعاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، أن مهمة من يفتي الناس ألا يوقعهم في الحيرة، وأن يعطيهم قولا ميسرا، لا أن يعرض عليهم جميع الآراء الفقهية ليختار.

وأشار خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أنه توجد أقوال فقهية لا تناسب مجتمعنا، مثل الخلاف الفقهي في مسألة قتل المسلم بغير مسلم، لم يعد يصح في بلد المواطنة.

وقال إن الفقيه يعرض الأقوال التي تستند للمعقولية والنصوص الشرعية، مشيرًا إلى أن من يستشهد بابن حزم في الأضاحي، هل يتقبل فلسفة ابن حزم في التشريع؟ وهو يرفض المقاصد والقياس وتعليل الأحكام. 

وتعقيبًا على فتوى الأضحية بفرخة، قال أبو عاصي، إن الأئمة المعتبرين قالوا الأضحية من الأنعام، أما الظاهرية قالوا بأي طير، والقرآن لما أمرنا بالأضحية اقتداءً بسيدنا إبراهيم، وفديناه بذبح عظيم، مردفا: "هل الفرخة ذبح عظيم؟".

وتابع أن من دعا للأضحية بفرخة يخالف القرآن، كما أن السنة الفعلية العملية أن الأضحية من الأنعام.

وأردف: "أبو حنيفة يقول الأضحية واجب على أهل اليسار، هل المقترض غني؟ لماذا يفتي أحد بالحج بالقرض وأضحية بالقرض، لماذا تتلبس بدين من أجل سنة؟ والظاهرية عندما سموها أضحية كان على سبيل المجاز وليس أضحية حقيقية".

أبو عاصي الأضحية بفرخة مخالفة القرآن

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