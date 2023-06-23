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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المنتخب الأوليمبي يؤدى تدريبه الرئيسي استعدادا للقاء النيجر

المنتخب الاولمبى
المنتخب الاولمبى

أدى المنتخب الأوليمبي لكرة القدم تدريبه الرئيسي، اليوم الجمعة، باستاد بن بطوطة بمدينة طنجة استعدادا للقاء النيجر ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

شارك فى التدريبات كل اللاعبين وظهروا جميعا بمستوى جيد وتنافسوا للفوز بثقة الجهاز الفني بقيادة البرازيلي ميكالى المدير الفني.

ويختتم المنتخب تدريباته غدا استعدادا للقاء الأحد المقرر أن يقام باستاد بن بطوطة فى تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والسادسة مساء بتوقيت طنجة.

وشهد المران الرئيسي حضور الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، وتعيش البعثة فى أجواء إيجابية ويسيطر الحماس على اللاعبين بحثا عن تحقيق الحلم الأوليمبي والدفاع بقوة عن اللقب خاصة وأن المسيرة لن تكون سهلة وتحتاج للتركيز فى تفاصيل التفاصيل وهو ما يدركه اللاعبون جيدا.

وتنطلق منافسات البطولة غدا السبت بمباراة الافتتاح التى تجمع المغرب البلد المستضيف مع غينيا فى المجموعة الأولى التى تقام مبارياتها فى الرباط.

وتستمر منافسات البطولة حتى يوم 8 يوليو المقبل  بمدينتي الرباط وطنجة ، ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو، والثانية: مصر ومالى والجابون والنيجر.

المنتخب الأولمبى بطولة افريقيا اولمبياد باريس 2024 البرازيلي روجيرو ميكالي مبغراة مصر والنيجير

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