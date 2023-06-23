شروط التقديم في مرحلة رياض الأطفال الأزهري 2023-2024

شروط التقديم في رياض الأطفال الأزهري 2023-2024 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر:

وضعت مؤسسة الأزهر الشريف عدة شروط لقبول التلاميذ بمرحلة رياض الأطفال داخل معاهدها ومدارسها وكانت كالتالي:

شروط القبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الأزهرية 2023 -2024

-أن يكون سن التلميذ المتقدم للالتحاق بالمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال الأزهري والتعليم الأزهري عن 4 سنوات.

- ضرورة لا يقل سن الطفل المتقدم للالتحاق في المستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال عن 5 سنوات ولا يزيد عن 6 سنوات.

- يقل سن الطفل المتقدم للصف الأول الابتدائي الأزهري عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات في 1 أكتوبر 2023.

- في حالة أن يكون سن التلميذ أقل عن السن المحدد بـ 6 اشهر يمكن قبوله فى حالة واحدة فقط وهى وجود أماكن شاغرة بالمعهد .

- يمكن دون مخالفة شرط السن، يمكن قبول كل من له أخ مقيد أو أخت مقيدة بذات المعهد الأزهري واستثنائه من شرط الكثافة المقررة في حدود نسبة لا تتجاوز 10%.

- لا يجوز تقديم أوراق الطلبة في أكثر من معهد في وقت واحد.

- كتابة ولي أمر الطالب إقرارا يفيد بأن قبول أوراق ابنه ليس نهائيا إلا بعد ظهور النتيجة الرسمية المعتمدة من المنطقة التابع لها.

- لا يجوز تصعيد التلاميذ المقيدة سابقا فى المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للصف الأول الابتدائي.

- يجوز بدون مخالفة شرط السن المشار إليه الموافقة على قبول كل من له أخ مقيد أو أخت مقيدة بذات المعهد الاستثناء - من شرط الكثافة المقررة فى حدود نسبة لا تتجاوز (10%) من الكثافة المقررة وهى (45) تلميذًا وتلميذة عملا بقرار الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم 279 لسنة 2011م.

المستندات المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال الأزهري 2023-2024

- تقديم صورة كشف طبي معتمد من التأمين الصحي للطفل يؤكد خلوه من الأمراض المعدية.

-أصل شهادة الميلاد ممكنة كمبيوتر.

-أصل بطاقة ولى الأمر للاطلاع عليها و3 صور لها.

4- صور من شهادة ميلاد الطالب.

-عدد 5 أظرف يكتب أعلاها عنوان الطالب المقبول و يلصق على كل ظرف طابع بريد محلي.

-عدد 4 صور شخصية حديثة 4×6.

-تقديم طلب التحاق مدموغ.

ومن ناحية أخرى اكدت مؤسسة الأزهر الشريف من خلال موقعها الالكتروني إنه في حالة عدم استكمال ملف الطالب خلال أسبوعين من قبوله، يعتبره قيده لاغيا.

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