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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024 وشروط التقديم

الصف الأول الابتدائي
الصف الأول الابتدائي الأزهري

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024 وشروط التقديم من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الازهري 2023-2024

أتاحت مؤسسة الأزهر الشريف رابط للتقديم للصف الأول الابتدائي بمدارس للعام الدراسي الجديد 2023-2024 وهو من خلال الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا 

https://www.azhar.eg/splash.html

للتقديم للصف الأول الابتدائي الأزهرى 2023-2024 يرجى اتباع التالي:

-الدخول إلى موقع بوابة الأزهر الشريف من خلال الضغط على هذا الرابط

https://www.azhar.eg/splash.html

- اختيار " الخدمات الإلكترونية".

- الضغط على أيقونة "تقديم الصف الأول الابتدائي".

- كتابة  بيانات الطالب، وبيانات ولي الأمر

- كتابة بيانات المعهد الأزهري المراد الالتحاق به.

- الضغط على كلمة "موافقة على الإقرار بصحة البيانات".

- في حالة قبول التلاميذ يتم التواصل مع ولي الأمر من خلال رسالة نصية على هاتف ولي الأمر.

- يقوم ولى الأمر بعد استلام الرسالة بالتوجه للمدرسة أو المعهد الأزهري بالأوراق المطلوبة.

موعد التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهرى 2023-2024

لم يتم فتح باب التقديم حتى اللحظة للصف الأول الابتدائي الأزهري وهناك معلومات متناقلة تفيد احتمالية فتح  باب التقديم خلال الأيام  القليلة القادمة عقب عيد الأضحى المبارك.

مدارس الأزهر.. تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

الأوراق والشروط المطلوبة تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024

 - شهادة ميلاد حديثة لـ الطالب وإحضار صورتين منها.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم بشرط أن تكون سارية

- صورة من شهادة الوفاة في حالة وفاة الأب.

- 8 صور مقاس 4×6 للطالب ولا بد أن تكون حديثة.

- صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق وإحضار الأصل للاطلاع عليه، أو وصل كهرباء أو مياه حديث، باسم الأب أو الجد للأب.

-بطاقة صحية الخاصة بالطفل المتقدم، وتكون مرفقة بملف التقديم.

- الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي حسب سنة ميلاد الطفل وإحضار صورة منها.

الشروط اللازمة للتسجيل في الصف الاول الابتدائي الأزهري 2023

-ضرورة ألا يقل سن التلميذ عن 6 سنوات كحد أدنى، و9 سنوات كحد أقصى.

-في حالة الأطفال أقل من ست سنوات حتى 6 أشهر، فيتم قبولهم في حال توفر مقاعد شاغرة بالمدرسة.

- أن يكون محل إقامة الطالب في نفس منطقة المعهد الأزهري المتقدم إليه.

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