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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

صعقًا بالكهرباء.. "دش هوائي" يقتل عريس الغربية

جثة
جثة

توفي شاب يبلغ من العمر 26 سنة بعد مرور 7 أيام على زفافه داخل مركز الحروق بمستشفي كفرالزيات العام بعد تعرضه للصعق بالكهرباء أثناء تركيب طبق دش هوائي أعلى سطح منزله بقرية كفر حجازي التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية قد تلقت إخطارًا من نقطة مستشفى المحلة العام باستقبال شاب مصاب بحروق بإنحاء متفرقة في الجسم إثر تعرضه للصعق بالكهرباء بقرية كفر حجازي التابعة لدائرة المركز وتم تحويله إلي مركز الحروق بكفر الزيات لتلقي العلاج اللازم والرعاية الطيبة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

وبالمعاينة والفحص تبين لمباحث مركز المحلة الكبرى أن الشاب يدعي "محمد .ج" في العقد الثاني من العمر وأصيب بصعق كهربائي أثناء تركيب دش هوائي أعلى سطح منزله وذلك بعد عدة أيام من زفافه.

تم تحرير محضر بالواقعة وقررت جهات التحقيق سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال أهليته وشهود العيان والتصريح بدفن الجثة وتسليمها لأسرته لدفنها.

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