درجات التنسيق لمدارس البترول 2023 بعد الإعدادية وشروط القبول من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

تنسيق مدرسة البترول 2023 لجميع المحافظات

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حتى اللحظة لم تقم بتحديد التنسيق بمدارس البترول ولكن هناك مؤشرات أولية تعتمد على تنسيق العام الماضي وربما تزيد درجة أو اثنين هذا العام أو ربما تقل درجة أو اثنين وكانت كالتالي:

تنسيق مدارس البترول لجميع الأقسام 2023 كما هو متوقع

-قسم البترول من 240 درجة.

-تنسيق قسم البترول الفني 200 درجة.

-قسم سيارات بترول من مجموع 180درجة.

-تنسيق قسم تبريد وتكييف من مجموع 160 درجة.

-قسم كمبيوتر من مجموع 150 درجةدرجات

تعرف على شروط القبول بمدارس البترول 2023 بعد الشهادة الإعدادية

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عدة شروط لقبول طلاب الشهادة الإعدادية في مدارس البترول لهذا العام 2023-2024 وهي كالتالي:

- ضروة حصول الطالب على مجموع 150 درجة كحد أدنى في الشهادة الإعدادية.

- ضرورة ألا يتعدى عمر التلميذ المتقدم للدراسة في مدرسة البترول عن 18 سنة في أول شهر أكتوبر المقبل 2023 ، ولا يقل السن عن 15 سنة.

- إلزامية أن تكون اللغة الإنجليزية اللغة الأجنبية الأولى للطالب.

- نجاح الطالب في الكشف الطبي والمقابلة الشخصية.

مقرات مدارس البترول

هناك عدة مقرات لمدار البترول على مستوى جمهورية مصر العربية وهي كالتالي:

-مدرسة البترول ومقرها محافظة القاهرة.

- مدرسة البترول ومقرها محافظة الجيزة.

- مدرسة البترول ومقرها محافظة المنيا.

- مدرسة البترول ومقرها محافظة الشرقية.

- مدرسة البترول ومقرها محافظة دمياط.

مميزات الدراسة بمدارس البترول:

هناك عدة مميزات للدراسة بمدارس البترول عقب الحصول على الشهادة الإعدادية وهي:

- توفير فرص عمل للطلاب بعد الانتهاء من الدراسة.

-توفير وظائف مضمونة في مجال البترول.

- استحقاقية التلاميذ المتفوقين الالتحاق بعدد كبير من الكليات، مثل الهندسة بعد إجراء معادلة، وأيضًا كلية التعليم الصناعي وكلية التربية العام، والمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، والمعهد العالي للحاسب الآلي، والمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا والمعهد الفني للآثار.

المستندات المطلوبة للتقديم في مدارس البترول 2023

1- أصل الشهادة الإعدادية للطالب و4 صور ضوئية.

2- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب المتقدم.

3- أصل شهادة الميلاد للطالب المتقدم و5 صور ضوئية.

4- عدد 4 صور شخصية 4×6 حديثة للطالب.

5- تقديم بطاقة صحية للطالب المتقدم، بشرط أن تكون مختومة من التأمين الصحي.

6- طابع نقابة وآخر طابع تعليمي.