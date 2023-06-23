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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: "28 يناير بداية الظهور الفعلى للإخوان.. وصفقة 2005 سر تواجدهم"

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، المنسف العام للحوار الوطني، إنه كان شاهداً على أحداث 25 يناير منذ بدايتها، ولهذا يمكن القول إن ميدان التحرير وباقي ميادين مصر كان بها احتشاد جماهيري للشباب الغاضب وجميع الأحزاب السياسية فيما عدا جماعة الإخوان الإرهابية.

بداية ظهور الإخوان

وأكد ضياء رشوان، خلال لقائه ببرنامج " ثم ماذا حدث" المذاع عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، أن الجماعة أطلقت عدة منشورات تُطالب عناصرها بعدم المشاركة في ثورة 25 يناير، إلا أن بداية الظهور الفعلي لتلك العناصر كان يوم 28 يناير، خاصة بعد صلاة العصر، وتابع: "على الأرجح أن فترة الصباح كانت فترة دراسة وتمعن من الجماعة". 

وأضاف أن الدولة المصرية تمتلك قوى سياسية حزبية وقوى غير مقننة شاركت في ثورة يناير بصورة كبيرة، وحركة شباب 26 أبريل كانت الأكبر من حيث العدد والمشاركة، تلتها جماعة الإخوان، وهو ما ساعدهم فيما بعد، على فرض مبادئهم. 

صفقة 2005

وتابع: "سبب تواجد الإخوان في مصر يعود لصفقة عام 2005 بين نظام محمد حسني مبارك وبين الجماعة، وهي التي منحت الجماعة دعمًا شعبيًا جعلها البديل القادر على إدارة الوطن، معبرًا: "الإخوان استعجلوا فسقطوا، ولو كانوا تمهلوا في حكمهم لكانوا ظلوا في الحكم فترة أكبر".

ضياء رشوان نقيب الصحفيين سابقا القاهرة الإخبارية ثم ماذا حدث صفقة 2005

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