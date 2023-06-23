قادت على سرعة 200 كم.. الكشف عن سبب انقلاب سيارة الفنانة ياسمين أيمن

كشفت المعاينة الأولية لحادث انقلاب سيارة ملاكي خاصة بالفنانة ياسمين أيمن، أعلى الطريق بمنطقة التجمع الأول، عن أن عجلة القيادة اختلت بيد الفنانة بسبب السرعة الزائدة، ما تسبب في انقلابها مرات عدة لمسافة طويلة، ثم اصطدامها بالأشجار والرصيف.

وأضافت المعاينة لحادث انقلاب سيارة الفنانة ياسمين أيمن، أنه أثناء سير السيارة رقم “ ل و٧٦٦٢” ماركة بورش قيادة الفنانة ياسمين نبيل أحمد أيمن، وشهرتها “ياسمين أيمن”، 29 سنة، وبرفقتها شاب يدعى “عبدالرحمن.أ.ع”، أن سرعة السيارة وقت الحادث كانت تقترب من الـ200 كيلو.

وأضافت المعاينة أن الحادث أسفر عن وفاة الشاب، فيما أصيبت الفنانة ياسمين أيمن بإصابات خطيرة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج؛ إلا أنها فارقت الحياة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة.