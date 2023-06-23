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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"مصر تستطيع" يستضيف نماذج شبابية حققت مكاسب من البرمجة فى سن صغيرة

مصر تستطيع
مصر تستطيع

خصص برنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية " دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، فقرة عن كيف تتحول من متدرب إلى مدرب ومحترف وتحقق مكسبا من البرمجة.

واستضاف البرنامج ثلاثة من النماذج الشبابية التي تعلمت البرمجة في سن صغيرة جداً، عبدالرحمن أبواليزيز، عمرو محمد مصطفي وأدهم أبو اليزيد، وهم يبلغون من العمر 21 عاماً.

وقال عبد الرحمن أبو اليزيد، إنه تعلم البرمجة في عمر 15 سنة، وكده بدأت متأخر، وبدأت أجيد مهارات تؤهلني لسوق العمل بعد سنة، وكويس إنك تبدأ تكسب، والبداية اتعلمت أعمل روبوت يتحرك بدون مساعدة، وبعدها بدأت أدخل مسابقات.

بينما أوضح عمر محمد مصطفي، أنه بدأ في تعلم البرمجة منذ سن 15 سنة، وأنه قبلها كان يريد أن يبحث ويستكشف كل شىء وأنه تعلم الجرافيك بدون تدخل من أحد، في الصف الخامس الإبتدائي، وأنه شقيقه ساعده في تعلم البرمجة حتى وصل لهذه المرحلة.

وأشار أدهم علي، إلى أنه تعلم البرمجة وهو يبلغ من العمر 14 عاماً، وبدأت أتعلم وبعدين دخلت مسابقات، ثم تعرف علي عدد كبير من المبرمجين، ليوسع قاعدة بياناته ومعلوماته.

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