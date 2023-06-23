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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث سياسى: قانون الإضرابات فى لندن يمثل تراجعًا للحريات مقارنة بباريس

بريطانيا
بريطانيا

قال محمد كلش، الكاتب والباحث السياسي، إن مشروع قانون الإضرابات في بريطانيا الذي لا يزال قيد البحث، النقطة المركزية فيه هو تأمين الحد الأدنى من الخدمات في يوم الإضراب في مجالات التعليم والصحة والنقل وغير ذلك.

وأضاف كلش خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج “10 داونينج ستريت”، المذاع عبر فضائي القاهرة الإخبارية، أن قانون الإضراب في لندن يمثل تراجعًا للحريات مقارنةً بباريس، لأن حالة الإضراب في فرنسا تعتبر في مناخ من الحرية المطلقة، وبالتالي فإنه من الصعب أن نمرر مثل هذا القانون في فرنسا مقارنة في بريطانيا، لأن لكلمة النقابات في فرنسا وقعا قويا على السياسة وحتى على المستوى الشعبي. 

وأكد الكاتب والباحث السياسي أن النقابات في فرنسا لها تأثير كبير على صناعة القرار السياسي، لافتا إلى أنه في حالة التدهورات التي تشهدها فرنسا منذ حركة الاحتجاج للسترات الصفراء، وجدنا أن مناخ التدهورات هو مناخ عنف.

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