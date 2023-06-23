الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص وإصابة سيدة إثر انقلاب سيارة فى التجمع

مصرع شخص
مصرع شخص

لقى شخص مصرعه وأصيبت سيدة إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى بمنطقة التجمع، وتم نقل المتوفى والمصابة إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابة ومتوفى فى التجمع، وعلي الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انحرافه وانقلابه. 

ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة سيدة، وجرى نقلهما إلى المستشفى المركزي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث.

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