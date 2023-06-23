وفاة الفنانة ياسمين أيمن بعد إصابتها فى حادث سير مروع

توفيت الفنانة ياسمين أيمن، مساء اليوم الجمعة، متأثرة بإصابتها في حادث سير مروع بالتجمع الأول.

ولحقت الفنانة بشاب لقي مصرعه إثر انقلاب سيارة ملاكي كانت تقلهما بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وانقلبت السيارة وبداخلها الفنانة ياسمين أيمن والشاب، وأسفر الحادث عن مصرعه، فيما أصيبت السيدة بإصابات بالغة وتم نقلها للمستشفى في حالة حرجة للغاية وتوفيت بعد ذلك.

ويعمل رجال المباحث على جمع التحريات وسؤال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وأمر اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.