غاب البصر وحضر إبداع البصيرة.. منحوتات لأطفال من ذوى الهمم المكفوفين

خصص برنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، تقريراً عن نموذج ملهم في سوهاج لأحد الأطفال فقدوا البصر ولكنهم أبدعوا بالبصيرة.

وعرض التقرير فيديو مصورا لأحد الأطفال المكفوفين، ولكن أعطاهم الله النور في القلوب ليتعرفوا على كل ما حولهم، من خلال أيديهم التي تري الجمال وتصنعه، فهم أطفال بمهارات فنانين.

وأضاف أنهم من متحدي الإعاقة البصرية إلا أنهم قد الحياة ومواجهة التحديات، وتخزين الصور ليصبحوا أطفالا بمهارات فنانين.

وهؤلاء الأطفال لديهم هدوء أكثر ويعملون بشغف ويستطيعون أن يخرجوا أعمالا فنية في ظل العتمة البصرية، ولكن هي قدرة الله، "غاب البصر وحضر إبداع البصيرة، فهؤلاء الأطفال قادرون على نحت أعمال فنية ومنحوتات لأطفال من ذوي الهمم المكفوفين".