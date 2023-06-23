لكل محبي كوريا لوغاريتم "برنامج جديد" يفك فيه أحمد فايق "الشفرة الكورية"

خصص برنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، حلقة اليوم لنقل الثقافة الكورية لكل محبي كوريت تحت اسم جديد "لوغاريتم" لفك الشفرة الكورية.

وقال الإعلامي أحمد فايق، الاسم الجديد عبارة عن شفرة ليكتشف الجماهير كل ما يخص الثقافة الكورية ولمعرفة الوجودة الطبيعية والشخصيات المصرية الناجحة في كوريا.

وأضاف أن البرنامج يكتشف العادات والتقاليد الكورية الموجودة والتي ينبهر بها كل الأجيال الجديدة، موضحاً أن البرنامج "لوغاريتم" الذي يتم عرضه علي شاسة "دي إم سي" بعد عيد الأضحي سيعجب كل المشاهدين.

وعرض الإعلامي أحمد فايق تقرير لمدة دقيقتين عن أهم ما سيتناوله برنامج "لوغاريتم" عن الأوضاع والعادات والثقافات الكورية.