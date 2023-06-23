خبير مناخى: إفريقيا مستقبلة الانبعاثات الكربونية بحكم موقعها الجغرافى

علق الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، على مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، في باريس، وعلاقة ذلك لمجابهة التطورات المناخية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي كان واقعيا ومنطقيا نابعا من القلب ومتسلسلا في الترتيب.

وأضاف أن الرئيس السيسي نوه بأن مصر أطلقت منصة نوفي قمة المناخ كوب 27، موضحاً أن الرئيس السيسي تحدث عن إفريقيا ومخاطر المناخ في القارة الإفريقية، ولذلك ستظل مصر زعيمه للقارة الإفريقية والأمة العربية بموقعها الجغرافي والسياسي.

وأشار أستاذ المناخ إلى أن إفريقيا مستقبلة الانبعاثات الكربونية بحكم موقعها الجغرافي وتحتاج للتنمية المستدامة.