الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ميلاد حنا.. صاحب «الأعمدة السبعة

الدكتور ميلاد حنا
الدكتور ميلاد حنا

تحل غدًا ذكرى مولد الدكتور ميلاد حنا، الذى وُلد فى ٢٤ يونيو عام ١٩٢٣، ورحل عن عالمنا فى ٢٠١٢، عن عمر ناهز ٨٨ عامًا.

يعد ميلاد حنا أحد أشهر وأبرز المفكرين السياسيين المصريين فى التاريخ الحديث، وهو مؤلف كتاب «الأعمدة السبعة للشخصية المصرية»، الذى كان حجر الأساس والرؤية لفعاليات منتدى شباب العالم، الذى أقيم فى مدينة شرم الشيخ.

وحرص «حنا» فى كتابه «الأعمدة السبعة للشخصية المصرية» على إظهار أن الوطن نسيج واحد باختلاف الانتماءات، وأن هذا هو الطابع الذى طغى على المجتمع المصرى على مر التاريخ. حصل الدكتور ميلاد حنا على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة القاهرة عام ١٩٤٥، ثم نال درجة الدكتوراه فى هندسة الإنشاءات من جامعة «سانت أندرو» فى إسكتلندا عام ١٩٥٠، وتدرج فى مختلف المناصب الجامعية حتى عُين أستاذًا متفرغًا بكلية الهندسة فى جامعة عين شمس ١٩٨٤. 

ورغم دراسته الهندسة وتفوقه فيها، إلا أنه عشق الكتابة، وأصبح واحدًا من أبرز المفكرين السياسيين المصريين، كما عُين عضوًا فى المجلس الأعلى للثقافة. 

ونال الراحل العديد من الجوائز الدولية، منها جائزة «فخر مصر» من جمعية المراسلين والصحفيين الأجانب فى مصر عام ١٩٩٨، بالإضافة إلى حصوله على وسام «النجم القبطى الذى لا يخبو» بدرجة كوماندوز من ملك السويد، وجائزة «سيمون بوليفار» من منظمة اليونسكو، وجائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية عام ١٩٩٩.

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