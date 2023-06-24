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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 24-6-2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

يبحث الملايين عن دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 24-6-2023 عبر المنصات الإلكترونية، وذلك ليقولها وتكرارها دائمًا خاصة في أوقات السحر والساعات الأولى من الفجر رغبة في رضا الله سبحانه وتعالى بالتزامن مع موسم الحج والتكبير والتهليل خلال أداء الشعائر في مكه المكرمة وجبل عرفات.

دعاء وأذكار الصباح السبت 24-6-2023

تكثر صيغ دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر السبت 24-6-2023 في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح خاصة في موسم الحج وأداء المناسك من سعى وطواف وتكبير وتهليل، وإليكم بعض الصيغ الصحية للدعاء وهي كما يلي:

"اللهم إني أستودعك حياتي خيرها وشرها.. اجعل حياتي القادمة كلها خير وسعادة وتوفيق منك.. اللهم أخرجني من حولي إلى حولك ومن قوتي إلى قوتك ومن عزمي إلى عزمك.. ومن ضيق اختياري إلى براح إرادتك.. اللهم اجعلني أسعد خلقك.. وتولني فيمن توليت.. وسخر لي عبادك الطيبين".

"اللهم يا من انشق الفجر بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه.. اجعل يومنا هذا حافلا بكل خير وسعادة.. وأرزقنا خير الدنيا والآخرة يارب العالمين.. اللهم إني أسألك أن تجعلني من عبادك المقربين.. اللهم اغفر لي ما مضى.. وأصلح لي ما بقى .. إنك على كل شيء قدير".

أبرز أدعية الفجر اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023

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 "اللهم أظلنا تحت عرشك.. يوم لا ظل إلا ظلك ولا يبقى سوى وجهك الكريم.. اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه.. اللهم ثبت قومي يوم تزل فيه الأقدام.. اللهم اسقنا من حوض نبيك الكريم محمد صل الله عليه وسلم شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدًا .. اللهم ابني لي بيتا عندك في الجنة".

"اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله.. بيدك الخير كله.. إليك يرجع الأمر كله.. علانيته وسره.. فأهل أن تحمد.. إنك على كل شيء قدير.. اللهم اغفر لي جميع ما مضى من ذنوب.. واعصمني فيما يبقى من عمري.. وأرزقني عملًا زاكيًا ترضى به عني يوم ألقاك يارب العالمين".

 

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سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 23-6-2023

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أفضل الأيام المعلومات.. دعاء النبى فى يوم عرفة


"اللهم افتح لدعائنا أبوابك ويسر لنا أسبابك وأصرف عنا عذابك.. اللهم يسر أمرنا اختر لنا ما هو خير.. اللهم لا تثقل بنا أرضا ولا تكره بنا عبدًا.. اللهم نسألك صدق التوكل عليك وحسن الاعتماد عليك وقوة اليقين بك.. اللهم سخر جوارحنا لطاعتك واملأ قلوبنا بحبك.. اللهم أرحنا من هموم الدنيا وأرزقنا التوفيق في جميع أمورنا.. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين".

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