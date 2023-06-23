البرديسى: العالم بحاجة لصيغة اقتصادية جديدة على طريقة قمة "ميثاق التمويل"

علق الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، علي مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، في باريس.

وقال “البرديسي” خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن قمة"ميثاق التمويل العالمي الجديد" يؤكد علي أن العالم يعاني أزمة، وإن صيغة ما بعد الحرب العالمية الثانية لم تعد مسعفه أو مجدية للدول الفقيرة.

وأضاف أن العالم يحتاج لصيغ اقتصادية جديدة مثل قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، موضحاَ أن فرنسا تريد أن يكون لها دور بعيدا عن تبعيتها للولايات المتحدة الأمريكية والانسحاب المتزايد من الدول الإفريقية.