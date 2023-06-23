الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبيرة الطاقة: تغيرات المناخ نبهت القارة الإفريقية إلى ضرورة استغلال ثرواتها داخليًا

قمة ميثاق التمويل
قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد"

علقت الدكتور وفاء علي، أستاذ الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، علي مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، في العاصمة الفرنسية باريس.

وقالت أستاذ الاقتصاد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن القارة الإفريقية لا تريد أن تستغل ثرواتها بسبب تغير المناخ وتريد استثمارات داخلها.

وأضافت أن الاستثمارات في البنية التحيتى الأساسية للقارة الإفريقية سيسهم في تغيير وجه القارة، موضحة أن هناك مرحلة جديدة من النظام العالمي الجديد بشقيه السياسي والاقتصادي.

وأشارت إلى أن العالم يحكمه متغيرات ومعطيات لا يمكن لأحد توقعها، ولا يستطيع أحد التوقف عنها.

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