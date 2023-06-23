الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة تطالب بوقف استهداف المناطق المدنية فى أوكرانيا وروسيا

جريدة الدستور

أدانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو، أي استهداف للبنية التحتية في أوكرانيا وروسيا، لافتة إلى أن أكثر من ألف هجمة أثرت على المنشآت الصحية في أوكرانيا وروسيا.

وأضافت خلال جلسة مجلس الأمن بشأن استخدام المسيرات في أوكرانيا: "يجب وقف أي هجمات تستهدف المناطق المدنية، سواء في أوكرانيا أو روسيا".

وأوضحت أن سد كاخوفكا شهد أكبر حجم من الأضرار وأثر سلبًا على قطاع الزراعة الأوكرانية، لافتة إلى أن عشرات الآلاف من الأشخاص تضرروا بسبب تدمير سد كاخوفكا في أوكرانيا.

كما أعربت عن قلقها من إجراءات السلامة والأمن في محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، وقالت إنها أصبحت موضع قلق.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة تواصل الرصد والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان.

الامم المتحدة روسيا أوكرانيا

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