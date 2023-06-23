قناة الناس| يسري جبر: من ادعى شيئًا فعليه بالبينة (فيديو)

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن من يقول حكمًا ويدعي شيئًا يجب أن يأتي بأدلة تأكد على صدق الحكم الذي ادعى به أو كان سببًا في إطلاق الحكم، مؤكدًا أن من ادعى شيئا فعليه بالبينة.

وأضاف "جبر" خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت في الصدق والتحري حيث كانت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في تصديقها حث كان على ما تقرر من أحوالهم، لافتًا إلى أنها بعد أن قالت للرسول والله ما يخزيك الله أبدًا لم تقتصر على ما ادعته حتى أتت له بالأدلة التي هي سبب ما أخبرت به من محامده ومآثره.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.