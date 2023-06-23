خبير: كلمة الرئيس السيسي في قمة ميثاق التمويل العالمي تعبر عن رؤية مصر

علّق الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، على مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، في باريس.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن كلمة الرئيس السيسي في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد تعبر عن رؤية مصر.

وأضاف أن الرئيس السيسي نوه في كلمته أمام القادة والزعماء أنه خلال الـ10 سنوات الماضية تم رصد وفاة أكثر من 27 ألف شخص جراء الهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى أنه ما تحقق خلال السنوات الماضية غير كاف لدعم الدول الأفريقية في مجابهة التغيرات المناخية.