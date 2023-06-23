"شفرة 30 يونيو".. كتاب محمد الباز مجانًا على "الدستور"

يتيح موقع جريدة "الدستور" لقرائه إمكانية قراءة كتاب "شفرة 30 يونيو.. 100 حكاية من قلب الثورة على الجماعة الإرهابية"، للدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور".

ويتناول الكتاب أسرار تحركات الجماعة الإرهابية في اعتصام الاتحادية، ومحاولتها سرقة شهداء الاتحادية، وتوابع أمر الرئيس الراحل محمد مرسي بفض الاعتصام "حتى لو قتلوا كل المعتصمين".

ويكشف الكتاب تفاصيل قرار حصار المحكمة الدستورية الذي صدر من مكتب الإرشاد، ونفذه صفوت حجازي بالتنسيق مع مرسي.

كما يكشف خطة الإخوان لحرق المحكمة الدستورية، وتدخل الجيش الذي أفسد خطتهم في اللحظة الأخيرة.

ويروي الكتاب قصة "القرار 75 لسنة 2012" حين أفرج مرسى عن القتلة والمزورين ومحترفي غسل الأموال، كما حصل قاتل فرج فودة على حريته بقرار رئاسي.

ويتناول الكتاب قصة منح الإخوان صك البراءة للشتّام الكبير وجدى غنيم.

ومن الحكايات، أيضًا، قصة دخول تنظيم الإخوان العسكرى فى الأزهر إلى قصر الرئاسة.

ويرصد الكتاب "الانشقاق الكبير بين الإخوان وحزب النور، وتحريض رئيس الحزب السابق على الخروج وتأسيس حزب جديد".

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