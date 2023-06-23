أستاذ علاقات دولية: الرئيس السيسي حريص دائمًا على تشجيع الاستثمار في إفريقا

علقت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، علي مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة "التمويل العالمي الجديد" بالعاصمة الفرنسية باريس، ودلالاتها.

وقالت “زهران” خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن هناك زخم كبير تشهده زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في القمة الدولية" ميثاق التمويل العالمي الجديد".

وأضافت أن مصر تنادي دائما بالاستثمار في البنية التحتية الأفريقية، موضحة أن الرئيس السيسي أكد علي المسئولية المشتركة في مواجهة التحديات والأخطار، خاصة وأن القمة تتزامن مع تهديدات كبيرة تواجه العالم بعد التعافي من كورونا واثار الحرب الروسية الأوكرانية.