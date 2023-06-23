الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

تحرير 58 محضرًا تموينيًا فى حملات على الأسواق والمخابز بالمنيا

الدكتور محمود يوسف
الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا

واصلت مديرية التموين بالمنيا حملاتها التفتيشية والرقابية على أسواق مدن ومراكز المحافظة بمتابعة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الذي شدد على استمرار هذه الحملات والقيام بدورها الرقابي والتصدي لأي محاولات بالتلاعب بالأسعار وحماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية للسلع، مطالبا ًبالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز شؤون البيئة وحماية المستهلك، خاصة مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 58 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، حيث تم تحرير 48 محضرا تموينيا تنوع بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- غير مطابق للمواصفات – عدم وجود شهادة صحية )، بالإضافة إلى تحرير 10 محاضر فى مجال متابعة الأسواق (بيع أزيد من السعر المقرر أو المعلن – عدم وجود شهادة صحية)، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف وكيل وزارة التموين أن مديرية التموين بالتعاون مع الجهات المعنية، مثل حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري، تكثف من حملاتها الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة وبيع اللحوم المجمدة والمطاعم ومنافذ بيع السلع الغذائية والمخابز البلدية المدعمة، لفرض الانضباط التمويني وضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة احتياجات المواطنين وعدم استغلالهم والتأكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية للاستهلاك الآدمي حرصا على صحة المواطنين وضبط جميع المخالفات ومرتكبيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، مشيرا إلى أن هذه الحملات تتم بالتنسيق مع الإدارات التموينية بمراكز المحافظة التسع بشكل يومي، مشيرا إلى أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمخابز، خاصة مع قدوم عيد الأضحى المبارك.
 

المنيا تحرير 58 محضر تمويني حملات رقابية وتفتيشية الأسواق والمخابز البلدية بالمنيا الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا

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