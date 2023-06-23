تكريم أشرف زكى وماجى الحلوانى وسما إبراهيم فى حفل عرض مشروعات تخرج كلية "اللغة والإعلام" بالإسكندرية

تحت رعاية الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والأستاذة الدكتورة عبير رفقي، عميد كلية اللغة والإعلام بالإسكندرية، تم تكريم الأستاذ الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، خلال فعاليات مشروعات التخرج لعام 2023، وذلك لمشاركته في لجنة تحكيم المشروعات التي شاركت فيها الأستاذة الدكتورة ماجي الحلوانى، أستاذة الإذاعة والتليفزيون، والعميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، والممثلة سما إبراهيم.

وقد أشاد المحكمون بمستوى المشروعات التي تصل إلى حد العمل الاحترافي والزوايا المختلفة التي تناولتها ودورها في تسليط الضوء ومناقشة قضايا هامة في المجتمع المصري يجب على الإعلام التركيز عليها.

وفي نهاية العرض قاموا الطلاب بإهداء درع إلى عميدة الكلية تقديرا لجهودها المبذولة ودعمها الدائم، ومن جنبها قامت بشكرهم والثناء علي المشروعات والعمل الدائم الذي قام به الأساتذة بالكلية الذي أثمر عن تلك الجودة العالية، بالإضافة إلى شكر وتكريم لجنة التحكيم وإعطائهم درع الأكاديمية، وأيضا إعطاء شهادات تقدير إلى جميع المشاركين في التمثيل في المشروعات.

الجدير بالذكر أن العرض تتضمن 5 مشروعات تتنوع بين الأفلام القصيرة مثل "ستراتا، واستدعاء ولي أمر، وكيميت"، وأفلام وثائقية مثل "حبر علني"، وحملات توعوية مثل "مأوي"، وتستعرض تلك المشروعات العديد من القضايا مثل الرفق بالحيوانات، وتأثير الأزمة الاقتصادية علي الطبقات المختلفة في المجتمع المصري، ومشكلة عمالة الأطفال وترك التعليم، وأهم التحقيقات الاستقصائية التي حصلت علي جوائز، واكتشاف الأماكن المختلفة، وذلك تحت إشراف الدكتورة بسنت عطية رئيس القسم، ومحاضري القسم: الدكتورة داليا عثمان، والدكتورة شدوان شيبة، والدكتورة رجاء الغمراوي والدكتور عمرو عبيد، وأعضاء الهيئة المعاونة.