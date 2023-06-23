تُحيي ذكراه الكنيسة الكاثوليكية.. من هو القديس جوزيبي كافاسو الكاهن؟

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الجمعة، بذكرى القديس جوزيبي كافاسو الكاهن.

وبهذه المناسبة، قال الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، في نشرة تعريفية عن القديس إنه ولد جوزييبي كافاسو في 15 يناير 1811م بمدينة كاستلنوفو دي استي ، (وهي نفس بلدة سان جيوفاني بوسكو)من عائلة من الفلاحين البسطاء ، وهو الثالث من بين أربعة أطفال.

ولد جوزيبي بعمود فقري مشوه مما ساهم في قصر قامته وهشاشته.

منذ صغره كان يشعر بالدعوة الى حياة التكريس ، لخدمة الرب والكنيسة، وعندما نما في العمر بدأ دراساته الفلسفية واللاهوتية في تورين وشيري خلال هذه الفترة ، تعرف على مواطن آخر من المدينة - جيوفاني بوسكو - والذي كان يشجعه ويدعمه لاحقًا في عمل رعاية أولاد الشوارع في تورين من خلال تدريبهم في مختلف المهن .

التقى الاثنان لأول مرة، عندما كان بوسكو في الرابعة عشرة من عمره ولكن سرعان ما أصبح كلاهما صديقين مدى الحياة. تلقى كافاسو سيامته الكهنوتية في كاتدرائية الأبرشية في 21 سبتمبر 1833م. قام ببعض الدراسات اللاهوتية الإضافية في كلية تورينو بعد أربعة أشهر من رسامته و في ذلك الوقت تعرف على لويجي جوالا ، في عام 1834م المؤسس المشارك لمعهد القديس فرنسيس الأسيزي. كانت هذه الكلية مخصصة للتعليم العالي لكهنة الأبرشية الذين ما زالوا يتعافون من تدمير مؤسسات الكنيسة في ظل الغزو النابليوني.

كان على اتصال وثيق بهذه المؤسسة التعليمية منذ كان طالبا وحتى كان محاضراً وإلى أن تمت سيامته الكهنوتية. ثم أخيرًا تم تعيينه خلفًا لجوالا باعتباره عميد الكلية في عام 1848. الذي كان تابع للرهبنة الثالثة الفرنسيسكانية العلمانية، في دوره كمدرس، لم يهمل أبدًا في خدمته الكهنوتية، وغالبًا ما ساعد هؤلاء الطلاب في ظروف سيئة عندما كان يزودهم بالكتب والأشياء الأخرى اللازمة لهم لإكمال دراستهم.

أصبح كافاسو محاضرًا مشهورًا في المواد اللاهوتية الأخلاقية منذ عام 1836 واستند إلى تعاليم المدرسة الفرنسية في الدراسات الروحية مع شخصياتها البارزة مثل بيير دي بيرول و فنسنت دي بول. لكن العنصر المشترك الرئيسي بين هذه الشخصيات كان التركيز على التكوين الصحيح للكهنة، استخدم تعاليم ألفونسوس ليغوري و فرانسيس دي ساليس.

وكان ضد تدخل الدولة في شؤون الكنيسة. وساعد كثيراً في تأسيس مؤسسات دينية جديدة ا من شأنها أن تساعد الكنيسة على تلبية احتياجات العالم بأسره. اشتهر الكاهن بممارسته للإماتات بهدف أن يصبح مقتصدًا قدر الإمكان. ولم يشرب غير الماء وحده.

سُئل ذات مرة عما إذا كان عمله المستمر قد أرهقته أم لا ، فقال: "ستكون راقتنا في الجنة". كان يحتفل بالقداس يومياً في الساعة الرابعة والنصف صباحًا. وكان معروفًا بقضاء ساعات طويلة في كرسي الاعتراف والكنيسة. كان أيضًا معرفًا مشهورًا ومرشدًا روحيًا للجميع.

كان معروفًا أيضًا بعمله المكثف في السجون المحلية وكان بمثابة المعزي لمن حكم عليهم بالإعدام لدرجة أنه أطلق عليه لقب "كاهن المشنقة". فرقد القديس العظيم كافاسو بسبب التهاب رئوي مصحوبًا بنزيف في المعدة ونزيف ومضاعفات ناتجة عن مشكلات طبية خلقية. في 23 يونية 1860م. وأعلن طوباوياً على يد البابا بيوس الحادى عشر في 3 مايو 1925م، وأعلن قديساً في 22 يونية 1947م على يد البابا بيوس الثاني عشر.