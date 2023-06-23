الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: كلمة الرئيس في قمة باريس عكست اهتمام مصر بإزالة معوقات إفريقيا

النائب خالد بدوي
النائب خالد بدوي

قال النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الجلسة الختامية لقمة مثياق التمويل العالمي الجديد فى فرنسا، عكست حرص مصر على حمل هموم وتحديات القارة السمراء والحديث عنها فى المحافل الدولية لاسيما قضية التغيرات المناخية لإزالة معوقات مواجهتها.

وأضاف بدوي، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مصر نفذت خطوات ملموسة على أرض الواقع لتقليل انبعاثات تلوث المناخ من خلال التحول الي المشروعات الخضراء فى مختلف المجالات، لافتا إلى أن نجاحها فى استضافة مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ cop27  حقق نجاحا واسعا  وخرج بتوصيات تسهم فى مساعدة الدول الأفريقية فى حل مشكلاتها التمويلية للتحول الأخضر.

وتابع: “تلك التوصيات أو ما تم خلال السنوات الماضية ليس كافيا لمساعدة تلك الدول النامية فى تقليل انبعاثاتها"، مشددا على أهمية دور الدول المتقدمة حول العالم فى مساعدة نظيراتها النامية لتحقيق نسبة خفض الانبعاثات المرجوة.

وأشار بدوي إلى حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول خطورة التغيرات المناخية الواضحة للجميع، حيث شدد الرئيس على ضرورة أن تتحول الإرادة الدولية إلى إجراءات تمكن من التحرك بفعالية. 

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