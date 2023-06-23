علاء عابد: كلمة الرئيس فى باريس وضعت العالم أمام مسئولياته تجاه قضايا إفريقيا

وصف النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في المائدة المستديرة «طريقة جديدة: شراكات النمو الأخضر»، ضمن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد في العاصمة الفرنسية باريس، بأنها تاريخية، مؤكدًا أن الرئيس وضع مؤسسات التمويل الدولية والدول الكبرى أمام مسئوليتها لعبور الأزمة المالية العالمية، ومحذرًا من نشوب أزمة ديون عالمية.

وأضاف النائب علاء عابد أن الرئيس السيسي تحدث بشفافية كعادته خلال فعاليات المائدة المستديرة «طريقة جديدة: شراكات النمو الأخضر»، ضمن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، مطالبًا بإصلاح النظام المالي العالمي في ضوء الأزمة التي يمر بها، وإضفاء مزيد من العدالة وتحسين آليات منظومة التمويل العالمي، لاحتواء التداعيات السلبية الكبيرة الناتجة عن الأزمات المركبة، وخاصة على الدول النامية وقد وضع العالم أمام مسئولياته تجاة مشاكل وأزمات القارة الإفريقية.

وأوضح النائب علاء عابد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث باسم جميع الدول النامية اليوم عندما طالب بضرورة إصلاح الهيكل المالي العالمي، لتعزيز تمويل التنمية المستدامة وإعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، وتعليق أو إلغاء الرسوم الإضافية للصندوق وقت الأزمات.



وقال إن الرئيس السيسي حذر المجتمع الدولي من أزمة ديون عالمية عندما شدد على أهمية اتخاذ إجراءات دولية سريعة تحول دون اندلاع أزمة ديون كبرى واستحداث آليات شاملة ومستدامة لمعالجة ديون الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل.



وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عبَّر في كلمته عن جميع الدول النامية التي تعرض اقتصادها لهزات بسبب أزمة وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية الراهنة.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المقامة بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث تستضيف فرنسا القمة أيام 22 و23 يونيو الجاري، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات، على رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جانب مسئولي كبرى المنظمات الدولية وممثلي المؤسسات المالية العالمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.