الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس البرازيل: البنك الدولي لم يعد على قدر توقعاتنا

جريدة الدستور

قال رئيس البرازيل، لولا دا سيلفا، إنه يجب وضع حل لمشكلة الفقر في أجندتنا الدولية، مؤكدًَا أن هناك أكثر من 900 مليون شخص حول العالم يذهبون إلى فراشهم وهم جائعون.

وأضاف دا سيلفا، خلال كلمته في الجلسة الحوارية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس: "البنك الدولي لم يعد على قدر توقعات المجتمع الدولي، وبالتالي يجب توضيح هذه الصورة، ونفس الأمر ينطبق على صندوق النقد الدولي". 

وتابع: "على سبيل المثال، اقترضت الأرجنتين أموالًا كثيرة من صندوق النقد الدولي وهذا أمر غير مسؤول، ولا نعرف ما فعلته رئاسة الأرجنتين بكل هذه الأموال، واليوم تواجه موقفًا اقتصاديًا صعبًا جدًا لأنها لا تملك دولارات كافية لتسديد هذه الديون للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وبالتالي، فإنه علينا أن ندرك أننا لن نتمكن من العمل مع المؤسسات عينها التي تعمل بهذه الطريقة الخاطئة".

وواصل: "الأمر ذاته ينطبق على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ليس بإمكاننا أن ننسخ سياسات الحقبة الماضية، التي كانت تمثل الدول الكبرى في عام 1945، ولكن على الأمم المتحدة أن تتغير وتصبح أكثر تمثيلًَا لبقية شعوب العالم".

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