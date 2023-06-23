"كباتن الزعتري" لـ علي العربي في أول مهرجان للاجئين بالفلبين

عرض الفيلم المصري الوثائقي الطويل كباتن الزعتري، وسط تفاعل جماهيري كبير في المهرجان الأول للاجئين والذي يقام في الفلبين.

وعبر مخرج الفيلم علي الزعتري، في بيان صحفي، عن سعادته الكبيرة بعرض فيلمه في اليوم العالمي للاجئين، وفي أول مهرجان للاجئين يتم إقامته في الفلبين، مضيفا أن الفيام أداة لفهم وشرح حياة اللاجئين وأنهم ليسوا مجرد أرقام وإحصائيات بل يجب منحهم فرص أكبر للحياة والتأقلم في الدول المتواجدين بها.

ويواصل الفيلم سلسلة عروضه سواء ضمن مهرجانات أو مثل عرضه للشعب الفلسطيني الشقيق، وهو ما يعتبره العربي تتويجا لرحلة نجاح الفيلم وعروضه العالمية التي بدأت في مهرجان “صاندانس”، أهم مهرجان للفيلم الوثائقي في العالم إضافة لحصوله على عدد كبير من الجوائز، منها نجمة الجونة الذهبية والهلال الذهبي وتنويه من أيام قرطاج السينمائية، أو تجارية كما حدث في مصر وأمريكا وهي العروض التي ذهب ريعها لصالح اللاجئين السوريين.

الفيلم من إخراج وإنتاج علي العربي ويتناول الفيلم قصة حقيقية لمحمود داغر (23 عاما وبطل الفيلم الأخر فوزي رضوان قطاميش وحلمهما باللعب للمنتخب السوري لكرة القدم والاحتراف الفيلم قدمهما كبطلين طبيعيين لهما انكسارات ونجاحات واخفاقات واحلام لكنهما يسعيان بكل قوة للنجاح أنه فيلم مشوق وملئ بكل عوامل الجذب رغم كوهه فيلما وثائقيا لكنه يستطيع منافسة الافلام الروائى عرضه التجاري لما يحتويه من معاني وإحداث مشوقة وإيقاع متدفق وسريع لا يمكن أن تشعر معه ولو للحظة واحدة بالملل، أنه عبارة عن وثيقة واقعية لأحلام وأمال وتطلعات اللاجئين).

الفيلم أخرجه على العربي بعد رحلة دامت 6 سنوات كاملة في صناعة العمل تنقل فيها العربي بين القاهرة وبين أيام تصويره في مخيم الزعتري بالأردن مع شابين صغيرين هربا من المذابح المتتالية بدرعا في عام 2013 ويحملان بين جنباتهما الرغبة في احتراف كرة القدم، وكان قد تم عرضه تجاريا في دور العرض المصرية والأمريكية.

الجدير بالذكر أن اليوم هو اليوم العالمي للاجئين، وتم بيع تذاكر العرض بالكامل ومن المتوقع تواجد حضور جماهيري كبير.