الخزانة الأمريكية: البنك الدولى وسع قوائمه المالية لـ50 مليار دولار

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن البنك الدولي يوسع من القوائم المالية الخاصة به كي تصل إلى 50 مليار دولار كقدرة تمويلية إضافية، تقدم على مدار السنوات العشر المقبلة، مؤكدة ان الإصلاحات الاقتصادية مهمة جدًا في كل البلدان.

وأضافت "يلين"، خلال كلمتها بالجلسة الختامية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس: "نؤمن بأننا كنظام يمكننا الحصول على 200 مليار دولار كقدرة تمويلية من خلال القوائم المالية والموازنات العمومية التي يمكن أن نناقشها ونبدأها، وسنبدأ مبادرة التطور من البنك الدولي لتغطية التمويل الدولي الذين نحتاج إليه وندرك دائمًا أن تعظيم الأثر يتطلب تقدمًا في النظام بأسره".

وأوضحت وزيرة الخزانة الأمريكية أن أكبر اقتصادين في العالم لديهما مسئولية للعمل معًا، وهذا شيء نستطيع أن نقوم به ويتوقعه العالم منا، مشيرة إلي أن في الخريف الماضي، أطلق البنك الدولي مبادرة لتطوير بنوك التنمية متعددة الأطراف.

وقالت: "نريد لهذه البنوك أن تواجه التحديات العالمية، مثل تغير المناخ والجائحة والصراعات والنزاعات، وأثناء هذه العملية سمعنا مخاوف من أنه قد نضطر إلى المقايضة، والتخلي عن بعض القضايا، مقابل التركيز على قضايا أخرى، لذلك، فإن البعض كان يتساءل: كيف يمكن أن نفعل المزيد، ولكن في الوقت ذاته نحقق التوازن بين كل الإجراءات والمجالات التي نريد التركيز عليها دون التخلي عن أحدها".