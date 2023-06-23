الجمعة 23 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس وزراء الصين: نعمل على تعزيز جهود إعادة هيكلة الصناعة

لي تشيانغ
لي تشيانغ

أكد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ ضرورة البدء في إصلاحات اقتصادية عالمية من أجل ميثاق عالمي جديد، داعياً إلى أن تكون الحوكمة المالية عادلة ومتساوية للجميع من أجل مساعدة الدول النامية للحصول على بيئة تمويل أفضل.

وقال «تشيانغ» خلال كلمته بالجلسة الختامية بقمة «ميثاق عالمي جديد»، إن بلاده مُصرة على الإصلاح والانفتاح الآخر والحصول علي تطور رفيع المستوى، مشيرًا إلى أن كل الدول مرحب بها للمشاركة في الفرص التي يوفرها النمو في الصين، موضحاً أن الصين بذلت جهودا كبيرا في ملف التغيرات المناخية، ونعمل على تعزيز جهود إعادة هيكلة الصناعة، بالإضافة إلى العمل على مشروعات جديدة لزيادة مراعاة البيئة.

كما أكد رئيس الوزراء الصيني أن بلاده تعمل على تطوير اقتصادي مبني على الاستدامة لمصلحة الجميع، فضلاً عن أنهم مستعدون للانضمام إلى تحالف البيئة والإنسان الذي أطلقه عدد من الدول الأخرى.

الأكثر قراءة

أسعار بيض المائدة اليوم 23 يونيو 2023 في بورصة السلع

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات الجيش الثانى الميدانى

ضبط 3 أشخاص حال محاولتهم تهريب عملات أجنبية بميناء القاهرة

غدًا.. محاكمة المتهمين بقتل طبيب فى التجمع الخامس

كيف حمت الدولة أهالى البحر الأحمر من خطر السيول وتغيرات الطقس؟

ضبط محطة وقود لتصرفها في 1000 لتر سولار بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو

ماجد حبته

نحارب الفقر أم تغير المناخ؟

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"نادي الأسير" يحذر من انتشار عدوى بين الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

وزير الأوقاف الفلسطينى يحذر من ازدياد اعتداءات المستوطنين على المساجد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين