رئيس وزراء الصين: نعمل على تعزيز جهود إعادة هيكلة الصناعة

أكد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ ضرورة البدء في إصلاحات اقتصادية عالمية من أجل ميثاق عالمي جديد، داعياً إلى أن تكون الحوكمة المالية عادلة ومتساوية للجميع من أجل مساعدة الدول النامية للحصول على بيئة تمويل أفضل.

وقال «تشيانغ» خلال كلمته بالجلسة الختامية بقمة «ميثاق عالمي جديد»، إن بلاده مُصرة على الإصلاح والانفتاح الآخر والحصول علي تطور رفيع المستوى، مشيرًا إلى أن كل الدول مرحب بها للمشاركة في الفرص التي يوفرها النمو في الصين، موضحاً أن الصين بذلت جهودا كبيرا في ملف التغيرات المناخية، ونعمل على تعزيز جهود إعادة هيكلة الصناعة، بالإضافة إلى العمل على مشروعات جديدة لزيادة مراعاة البيئة.

كما أكد رئيس الوزراء الصيني أن بلاده تعمل على تطوير اقتصادي مبني على الاستدامة لمصلحة الجميع، فضلاً عن أنهم مستعدون للانضمام إلى تحالف البيئة والإنسان الذي أطلقه عدد من الدول الأخرى.