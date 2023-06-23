وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات الجيش الثانى الميدانى

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني؛ للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة.

بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية الذى تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدات المصطفة، بعد تطويرها ورفع كفاءتها فى كافة الأسلحة والتخصصات المختلفة لدعم قدرتها لتكون فى أعلى درجات الاستعداد القتالي.

وألقى اللواء أ ح محمد ربيع، قائد الجيش الثاني الميداني، كلمة أشار فيها إلى أن مقاتلي الجيش الثاني الميداني يجددون العهد على بذل التضحيات لعودة الحياة إلى طبيعتها بشمال سيناء والدفاع عن أمن الوطن واستقراره، والاستمرار فى تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة عالية وتحت مختلف الظروف.

ونقل الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تحيات وتقدير السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرجال الجيش الثاني الميداني، موكداً أن القوات المسلحة شهدت خلال الفترة الماضية قفزة غير مسبوقة نحو تطوير نظم التسليح والتدريب لكافة الأفرع الرئيسية وتشكيلات القوات المسلحة لتكون فى أعلى درجات الاستعداد القتالي لحماية حدود مصر على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على القوات المصطفة للاطمئنان على جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام، والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، كما ناقش عددا من الضباط وضباط الصف والجنود فى أسلوب تنفيذهم مهامهم، مشيداً بمدى تفهم كافة العناصر المشاركة بالتفتيش للمهام المكلفين بها بما يحقق المنظومة القتالية المتكاملة التي ترتكز على المقاتل المحترف والأسلحة والمعدات المتطورة.

وكان الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد شهد الإجراءات المسبقة للتفتيش للوقوف على مدى الاستعداد القتالي للقوات، وناقش العناصر المشاركة فى التفتيش فى أسلوب تنفيذهم مهامهم القتالية المختلفة للتأكد من استيعابهم منظومة التطوير والتحديث التي تمكنهم من أداء المهام على أكمل وجه.