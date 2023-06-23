رسميًا.. ريال مدريد يمدد عقد دانى سيبايوس حتى 2027

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، عن تمديد عقد لاعبه داني سيبايوس حتى صيف 2027، وكان مقررًا لسيبايوس أن ينتهي عقده مع ريال مدريد بنهاية شهر يونيو الجاري.

ونشر نادي ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه،"اتفق ريال مدريد وداني سيبايوس على تمديد عقد اللاعب، والذي يظل مرتبطًا بالنادي حتى 30 يونيو 2027".

وانتقل سيبايوس إلى ريال مدريد قادمًا من ريال بيتيس، ليخوض معه 120 مباراة بمختلف المسابقات على مدار 4 مواسم، وفاز مع الفريق بـ11 لقبا، حيث تُوج بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الإسباني مرتين، 3 مرات ببطولة كأس العالم للأندية، ولقب لبطولتي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

وخاض سيبايوس 13 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا، وفاز ببطولة كأس الأمم الأوروبية مع منتخبي إسبانيا تحت 19 وتحت 21 عامًا.

وأصبح سيبايوس ثالث لاعب يمدد فريق ريال مدريد عقده في الفترة الأخيرة، بعد الألماني توني كروس، وقائد الفريق ناتشو فيرنانديز.