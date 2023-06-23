في يوم الأرامل العالمي.. مشاهير قدموا دور الأرملة بجدارة آخرهم منى زكي

قررت جمعية الأمم المتحدة اختيار يوم 23 من شهر يونيو كيوم عالمي للأرامل، وذلك لنشر الوعي تجاه تجاه ما تقوم به المرأة الأرملة، وتعريف العالم على معاناتهم لتقديم الدعم والمساندة لهم، فاختارت المؤسسة اليوم كتاريخ رسمي للوقوف بجانب السيدات الأرامل الذين يبحثون عن مساعدات معنوية ومادية كونهم يتحملون كل الأعباء والمسؤوليات.

وبالتزامن مع اليوم العالمي للأرامل نقدم لكم من خلال هذه السطور مشاهير قدموا دور الأرملة بجدارة:

الفنانة منى زكي

قدمت منى زكي دور المرأة الأرملة خلال السباق الرمضاني للعام 2023، حيث حققت عن طريق المسلسل نجاحا كبيرا، وذلك من خلال مسلسل "تحت الوصاية"، وقدمت شخصية "حنان" ربة منزل لطفل 9 أعوام أوخريد طفلة رضيعة، حيث تواجه العديد من المشاكل عقب وفاة زوجها ولكن تتحدى كافة الظروف من أجل مستقبل أبنائها.

وخلال أحداث المسلسل اضطرت للتخلي عن أنوثتها والعمل في مهنة الصيد ومواجهة التحديات التي تواجهها كامرأة في مجال عملها، بالإضافة إلى التغلب على الصعاب التي تواجهها مع عائلة زوجها من أجل الحفاظ على حقوق طفليها القاصرين التي حاول عمهم أخذها.

الفنانة عزيزة حلمي

تعتبر عزيزة حلمي واحدة من أكثر الفنانات اللاتي قدمن دور "الأم"، وتركت بصمتها الخاصة بكل دور تقوم به، حيث قدمت دور الأرملة التي تتعامل بعقلانية في أعمالها الفنية على الرغم من عدم إقامتها بدور البطولة إلا أنها قدمت دور الأم والأرملة بجدارة.

الفنانة فتحية شاهين:

عرف عن الفنانة فتحية شاهين شقيقة العندليب أنها بارعة في أدوار الأرملة، حيث حصرها المخرجون في هذه الأدوار، ومن أهم المسلسلات التي شاركت فيها "مازال النيل يجرى، الكهف والوهم والحب، رد قلبي، يوميات ونيس، حارات وقصور، وغيرها من الأعمال الفنية".

نيللي كريم:

قدمت نيللي كريم خلال عمل درامي برمضان 2023 دور أرملة صعيدية واجهت الكثير من المعاناة بسبب العادات والتقاليد الصارمة التي تحرم المرأة من حقوقها، حيث خاضت خلال أحداث مسلسل "عملة نادرة" حربا شرسة مع أهل زوجها بعد وفاته، حيث ينتمي لعائلة من أكبر العائلات في الصعيد، وترفض نادرة الاستسلام لحرمانها من الميراث، وتخوض حربا من أجل الحصول على حقوقها وحقوق ابنها.