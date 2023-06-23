الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السيسى: مصر تعمل بفاعلية لحل أزمة تغير المناخ.. لا نلوم على الدول المتقدمة فقط

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الريادة مسئولية والدول المتقدمة الغنية التي تمتلك التكنولوجيا والمعرفة عليها مسئولية إنسانية وسياسية تجاه الدول النامية.

وأضاف الرئيس، خلال فعاليات الجلسة الختامية لقمة ميثاق التمويل العالمي الجديد المنعقدة اليوم الجمعة في العاصمة الفرنسية باريس: “إننا لا نلقي اللوم في أزمة تغير المناخ على الدول المتقدمة فقط، ولكن مصر تعمل أيضًا للتحرك بفاعلية لحل الأزمة”، مشددًا على أن الخطر يجب أن تتم ترجمته لإجراءات يتم تنفيذها بفاعلية.

ويشارك الرئيس السيسي، اليوم الجمعة، في الجلسة الختامية لقمة ميثاق التمويل العالمي بفرنسا، ومن المقرر أن يجري الرئيس لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول المشاركين في القمة.

 وتستعرض الجلسة الختامية مجمل المحاور التي دارت خلال فعاليات القمة.

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