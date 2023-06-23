السيسى: "معنديش حاجة أوعد بها إلا العمل والصبر"

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الإرادة متوفرة في العالم أمام تحدي المخاطر قائلاً: "لما كان في مخاطر للكوفيد العالم تحرك لمجابهته.. وأيضاً لما حصلت الحرب الروسية الأوكرانية العالم تحرك.. والإجراءات تمت بفاعلية وحسم.. إذًا الإرادة متوفرة".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالجلسة الختامية بقمة الميثاق الدولي، المنعقدة فى العاصمة الفرنسية باريس: "فى مصر ودولنا كان القادة يقدمون وعودًا كثيرة فى الانتخابات دون تحقيق جزء كبير منها".

وأضاف الرئيس السيسي: "أنا لما جيت مقلتش كده خالص.. وقلت معنديش حاجة أوعد بها.. إلا العمل والصبر.. ولم أطلق مشروعًا إلا عند افتتاحه.. مش عايزين نقول وعود ولا يتم تنفيذ منها إلا حاجات بسيطة جدًا".