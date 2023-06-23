الرئيس الفرنسى: لا بد من إعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه يجب العمل على الحد من الفقر وتخفيض الانبعاثات الكربونية.

وقال "ماكرون" في كلمته بالجلسة الختامية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس: "يجب العمل على إعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة"، مشيرًا إلى أنه جرى تحديد المبادئ التي تقوم عليها الإصلاحات المستقبلية، وتحديد مسار نحو التوازن بين بلدان الشمال والجنوب، وأشار إلى أهمية العمل على الحد من الفقر وانعدام المساواة.

وأضاف الرئيس الفرنسي: "نعمل على التمويل اللازم من أجل المزيد من الاستثمارات في عملية التنمية المستدامة، وحماية البيئة بشكل أفضل، كما يجب أن نعمل على الحد من الفقر وتخفيض الانبعاثات الكربونية".

وشدد الرئيس الفرنسي، أيضًا على ضرورة إيجاد نوع من الالتزام السياسي من جراء هذه المحادثات، وأن تسهم في التوصل إلى توافق يسمح لنا بالعمل، مشيرًا إلى أهمية اعتماد الحوكمة والعمل على إصلاح المؤسسات لتصبح أكثر عدالة وأكثر تمثيلًا لما يحاول المجتمع الدولي فعله.