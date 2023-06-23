الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس وزراء الصين: تطورنا لا يسبب تهديدًا.. وبلادنا ضخت أموالًا كثيرة فى الاقتصاد العالمى

لي تشيانغ
لي تشيانغ

أكد رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، أن التطور الصيني لا يسبب تهديدا كبيرا، بل يجب أن يمثل فرصة كبيرة للإصلاح.

وقال "تشيانغ"، في كلمته بالجلسة الختامية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم، إن حكومة بلاده تولي اهتماما كبيرا بالتطور العالمي والحوكمة العالمية، مشيرًا إلى أن الرئيس الصيني اقترح في السنوات الأخيرة مبادرة التطور العالمي، ومبادرة الأمن العالمي، بالإضافة إلى مبادرة الثقافة والحضارات العالمية، حيث تم الترحيب بها من قبل المجتمع الدولي. 

وأكد رئيس الوزراء الصيني أن بلاده ضخت أموالا كثيرة في الاقتصاد العالمي، وفي العقود الأخيرة ومن خلال سياسة مستقرة شاركنا بأكثر من 30% من النمو العالمي، متابعاً: "فخلال هذا العام أظهر اقتصادنا تحسنا كبيرا، فضلاً عن النمو في إجمالي الناتح المحلي الذي وصل إلى 4.5% خلال الربع الأول من العام.

وأكد رئيس الوزراء الصيني أن هذا الرقم من بين الأعلى على مستوى العالم، ولا سيما مقارنة بالاقتصاديات الكبرى، مشيراً إلى أن بلاده تتمتع بقوة كبيرة خاصة في الأسواق الكبيرة والضخمة، بالإضافة إلى الأنظمة التي تطبقها، حيث أضحت تعمل بمبادئ أقوى من ذلك، كما أن التطور الصيني لا يسبب تهديدا كبيرا، بل يجب أن يمثل فرصة كبيرة للإصلاح.

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