الليثى: زيارة رئيس وزراء الهند لمصر تفتح شهية المستثمرين للتعاون المشترك

قال الدكتور حمدي الليثي، رئيس شعبة الاتصالات ونائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السابق، إن زيارة رئيس وزراء الهند لمصر غدًا السبت مهمة وتأتي في التوقيت المناسب، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الهندية تشهد أزهى عصورها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الليثي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هذه الزيارة تحمل معها الكثير من الملفات الهامة لزيادة حجم التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة الخضراء والغذاء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتصنيع الإلكترونيات والهواتف المحمولة والمشاركة في مشروعات البنية التحتية والبناء والتشييد.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أكبر القطاعات المستفيدة من الزيارة، ومن المقرر أن تشهد الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات بين مصر والهند خلال هذه الزيارة، موضحًا أن عددًا كبيرًا من المستثمرين والشركات الهندية لديهم الرغبة في الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال الليثي إن هذه الزيارة تأتي ضمن التعاون المثمر بين البلدين، حيث قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة للهند في يناير الماضي، ضمن اختياره كضيف شرف في احتفالات نيودلهي بـ "يوم الجمهورية"، مما يؤكد أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين، في ظل تبني القيادة السياسية خطة ورؤية واضحة للتعاون مع الدول الكبرى والقوية الإقليمية في المنطقة، والهند تمثل إحدى هذه الدول.

وتوقع أن تجلب هذه الزيارة الخير للبلدين، حيث إن الهند تعد واحدة من كبرى الدول المصدرة للغذاء، وسيتم تبادل المنتجات والسلع بين البلدين وفقًا لاتفاقية "البريكس" التي تجمع عددًا من الدول بقيادة الصين وروسيا، بعد تقدم مصر للحصول على عضويتها. كما أشار إلى أن تعظيم الاستثمارات الهندية في مصر سيؤدي إلى إنشاء صناعات كثيرة وتوفير فرص عمل للشباب.