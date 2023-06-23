رئيس "محلية النواب": نسعى لتذليل كل العقبات والمعوقات أمام مسئولى الإسماعيلية

عقد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اجتماعاً مع المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لاستعراض ومناقشة معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بنطاق المحافظة وتذليل كل العقبات المعوقات أمام تنفيذها للانتهاء منها طبقاً للجداول الزمنية المحددة في حضور أعضاء اللجنة، والقيادات التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية.

وأشاد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بدور محافظ الإسماعيلية والجهاز التنفيذي وأعضاء البرلمان في التعامل مع كل الملفات والتصدي لكل المشكلات التي تؤرق المجتمع وإيجاد حلول عاجله لها قائلاً، إن الهدف من طلبات الإحاطة بالمجلس هو التعرف على المشكلات وتوفير حلول عاجلة لها بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختصة.

وأوضح المهندس أحمد السجيني أن الغرض من الزيارة أيضا نبرز المجهود الكبير للدولة المصرية الذي تقوم به، وقد يكون بعضها خفيا على بعض المواطنين، بسبب ما يتردد من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع «فيسبوك» حيث إن مصر مستهدفة والبعض يدس السم في العسل لإدارة الرأي العام، أو تقليل وتشويه الافتتاحات والمشروعات الكبرى التى تتم على أراضى مصر.

وطالب السجيني جميع مسئولي الجهات التنفيذية بالإسماعيلية بتقديم المشاكل التي تواجه لمناقشتها في مجلس النواب وعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات سريعة في حلها، مضيفا أنه في حالة احتياجهم لزيادة التكلفة المالية لبعض المشاريع وزيادة الاعتمادات المالية يقدمون مخططات بها وسنعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.

يذكر أن الزيارة تتضمن زيارة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، والشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، ومجمع الإسماعيلية الطبي، ومدينة القنطرة غرب، كما ستختتم اللجنة زيارتها بافتتاح حديقة الخالدين.