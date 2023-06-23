اللاعب يفكر.. الأهلي السعودي يقدم عرضًا ضخمًا لسيرجيو بوسكيتس

أكدت تقارير صحفية، أن الإسباني سيرجيو بوسكيتس قائد فريق برشلونة الإسباني، تلقى عرضًا ضخمًا من الأهلي السعودي، للحصول على خدماته، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان جوسيب ماريا أوروبتيج، وكيل أعمال بوسكيتس، قد أكد بأنهم يدرسون 3 عروض من إنتر ميامي، والهلال والنصر السعوديين.

وأعلن بوسكيتس رحيله عن برشلونة بعد 15 عامًا قضاهم مع الفريق الكتالوني، بحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن أهلي جدة السعودي سيقدم عرضًا مضاعفًا 3 مرات، مقارنة بعرض إنتر ميامي الذي كان يدرسه بوسكيتس واقترب من الموافقة عليه.

- بوسكيتس يفكر في قبول العرض واستكمال مشواره في السعودية

وأوضح التقرير أن العرض سيكون لمدة 3 مواسم، حيث أن بوسكيتس يفكر في قبوله واستكمال مشواره في السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأهلي طلب مهلة من بوسكيتس عدة أيام، لتقديم العرض الضخم، حيث أنهم منشغلين الآن في اختيار رئيس النادي ومجلس إدارته، كما طلبوا منه عدم الموافقة بشكل رسمي على عرض إنتر ميامي، فالنادي السعودي يرغب بشدة في الحصول على خدماته لتقوية الفريق للموسم المقبل.

وتابع التقرير أن الكرة في ملعب بوسكيتس الذي سيفاضل بين عرضين مهمين للغاية، وهما من إنتر ميامي والأهلي، بعد أن كان من المتوقع أن تكون وجهته رسمية هذا الأسبوع ولكن يبدو أنه سيتعين علينا الانتظار لفترة أطول قليلاً.

- ميسى رفض عرض الهلال السعودي واختار انتر ميامي الأمريكي

يُذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان السابق، وزميل وصديق سيرجيو بوسكيتس، قد رفض عرض الهلال السعودي، حيث قرر اللعب لـ إنتر ميامي الأمريكي.

وبدأ بوسكيتس مسيرته مع الفريق الأول لبرشلونة، عندما لعب ضد راسينج دي سانتاندير، يوم 13 سبتمبر 2008 في بطولة الدوري الإسباني، تحت القيادة الفنية لـ بيب جوارديولا الذي قام بتصعيده للفريق الأول.

بعد ذلك، وطد بوسكيتس مكانه كلاعب أساسي لـ برشلونة، مكونًا ثلاثية تاريخية في خط الوسط رفقة تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا.

وحمل بوسكيتس شارة القيادة للفريق الكتالوني، عقب رحيل ليونيل ميسي عن الفريق صيف عام 2021.