الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ديلي ميل: عرض خرافي من الهلال لضم برناردو سيلفا من مانشستر سيتي

برناردو سيلفا
برناردو سيلفا

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن إدارة نادي الهلال السعودي تخطط للتعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن نادي الهلال يضغط بشدة لاقناع برناردو سيلفا بمغادرة مانشستر سيتي بأرقام مذهلة، مشيرة إلى أن النادي السعودي، قدم عرضًا للنجم البرتغالي قدره 75 مليون جنيه استرليني في الموسم الواحد، من أجل ضمه لصفوف الفريق، بداية من الموسم المقبل.

- سيلفا مازال يفكر في خطوته التالية

وأوضحت الصحيفة، أن سيلفا مازال يفكر في خطوته التالية، بعد المستويات الرائعة التي قدمها في المواسم السابقة مع «سيتي»، مشيرة إلى أن اللاعب يرغب في اللعب في دوري قريب من بلد الأم.

يجذب اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، اهتمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ولم يتخذ بعد قرارًا بشأن مستقبله، مع حرص «سيتي» على الابقاء على اللاعب ضمن صفوفه.

وفي حال رحيل سيلفا، فسيكون ذلك الأمر، بمثابة ضربة أخرى للمدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، الذي خسر قائد الفريق، الألماني إيلكاي جوندوجان بعد أن وافق اللاعب على شروط الانتقال إلى برشلونة، في صفقة انتقال حر، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكانت تقارير صحفية، قد ذكرت في وقت سابق، أن الهلال يسعى لضم الإسباني ألفارو موراتا، نجم أتلتيكو مدريد، خلال «الميركاتو» الصيفي الحالي.

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