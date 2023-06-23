الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر انعقاد قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد للمشاركة في فعاليات اليوم الثاني، وفقًا لعاجل قناة "إكسترا نيوز".

ويشارك الرئيس السيسي اليوم الجمعة، في الجلسة الختامية لقمة ميثاق التمويل العالمي بفرنسا، ومن المقرر أن يجري الرئيس لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول المشاركين في القمة.

كما توافد القادة المشاركين في أعمال القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس، وتستعرض الجلسة الختامية مجمل المحاور التي درات خلال فعاليات القمة.

قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد قمة ميثاق التمويل العالمي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي اكسترا نيوز

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